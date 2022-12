Libro dei Fatti 2022: i fatti e le persone-chiave per leggere il presente

15 dicembre 2022 a





Compie 32 anni il "Libro dei Fatti" edito da Adnkronos Libri, disponibile in versione cartacea in libreria, e online nei formati digitali (ebook e app). Quest’anno il volume racconta in 962 pagine non solo quello che è successo nel 2021 ma anche i fatti principali del 2022 e la sua pubblicazione arriva alla fine dell’anno proprio per poter dare conto anche le notizie politiche in Italia con la nascita del Governo Meloni.

In copertina, Jeff Bezos, Samanta Cristoforetti, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, Carlo III d’Inghilterra, Papa Francesco, Sergio Mattarella, Amadeus e Fiorello, Mario Draghi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky.

Il Libro dei Fatti 2022 si apre con un estratto del discorso di insediamento alla Camera del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e procede con i fatti principali in Italia dalla nascita del Governo Draghi alla fine del primo mandato di Mattarella, passando per l’introduzione del contestato green pass, la tragedia del Mottarone, il successo dell’Italia di calcio agli Europei, i cinque ori nell’atletica alle Olimpiadi di Tokyo, e la nascita di ITA come compagnia di bandiera. Tra i fatti internazionali: l’elezione di Biden negli USA, l’annuncio e il ritiro delle truppe UE e USA dall’Afghanistan, l’elezione in Iran del nuovo presidente Raisi, la fine in Germania dell’era Merkel e l’elezione di Scholz, la conferenza ONU sul cambiamento climatico a Glasgow e la scarcerazione di Patrick Zaki.

Mai come in questa edizione, il Libro dei fatti ha presentato così tanti interventi di alcuni protagonisti della scena politico-economica italiana: tra questi Claudio Descalzi Amministratore delegato Eni e Francesco Starace Amministratore delegato e Direttore generale Enel che aprono lo speciale sostenibilità, ormai parte integrante di tutte le edizioni del Libro. Come lo scorso anno, l’Enciclopedia delle notizie firmata Adnkronos contiene anche uno speciale Covid-19 per continuare a raccontare l’epidemia ancora in corso.

Sempre più ricco di dati, informazioni, curiosità e ricorrenze storiche, il Libro dei Fatti ci ricorda anche i nomi dei tanti personaggi che hanno fatto la storia, nel Paese e nel mondo, i personaggi nuovi e quelli che ci hanno lasciato nell’ultimo anno. “In trentadue anni di continuità editoriale con il Libro dei Fatti ci siamo resi conto che comunque motore e filo conduttore del racconto di un anno non sono solo le notizie – afferma Giuseppe Marra presidente del Gruppo Adnkronos – ma le persone, donne e uomini, che di quei fatti sono protagonisti. Ed è verso di loro che dovremmo porre l’attenzione, soprattutto se ci interessa comprendere i grandi cambiamenti storici”.

I numeri e la storia

Il Libro dei Fatti vanta una diffusione di oltre 4 milioni di copie, contenenti più di 20.000 notizie e protagonisti della politica, dello spettacolo e dello sport. Il tutto arricchito da migliaia di foto, quiz, tabelle, cronologie, anniversari storici, news su personaggi in Italia e nel mondo, e statistiche. Negli ultimi anni il Libro dei fatti è stato uno degli ebook più scaricati in Italia.

Nato nel 1991 su ispirazione del World Almanac and Book of Facts, contiene le informazioni sugli avvenimenti più importanti dell’anno precedente e offre al lettore una ricostruzione ragionata dell’attualità. La sua puntuale cronologia racconta l’intero anno di riferimento al microscopio: i grandi eventi politici e di cronaca, cultura, religione e sport. Tutti gli eventi mondiali e nazionali con informazioni, dati e statistiche utili per studiare, lavorare, viaggiare. Oltre 40 sezioni che abbracciano tutti i campi del sapere.