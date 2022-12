A Roma convegno sugli UFO, ospite Flavia Vento

13 dicembre 2022 a

Gli ufo, negli ultimi anni, vanno molto di moda. E questi sarà il tema di un convegno organizzato a Roma, dal titolo “Ufo, vengono dalle stelle?”, in programma per sabato 17 dicembre 2022, che si svolgerà dalle ore 9,30 alle 13 con ingresso gratuito, in via del Circo Massimo n.9, a due passi, dalla fermata della metro B e con parcheggi nelle vicinanze. Grandi ufologi di fama nazionale ed anche oltre.

Angelo Carannante, reduce dalla partecipazione allo speciale Ufo del TG1, mostrerà immagini, anche inedite, di importanti avvistamenti ufo e farà il punto della situazione sulle recenti aperture sul fenomeno, da parte del Pentagono e delle autorità statunitensi. Ennio Piccaluga, che, tra l’altro, vanta una partecipazione alla storica trasmissione “Voyager” di Rai 2 con la compianta Margherita Hack , proporrà al pubblico foto provenienti dai rover marziani e dalle sonde interplanetarie, che sembrano mostrare attività intelligenti nello spazio e sui pianeti del sistema solare.

Nino Capobianco, psicologo psicoterapeuta clinico, ci farà porre molte domande, a cui da anni ha dato delle sue risposte sconcertanti: come reagirebbe l’umanità dall’impatto con civiltà extraterrestri? Soprattutto, come ne uscirebbe? I suoi studi decennali sul campo, anche con appositi questionari, che hanno coinvolto centinaia di persone, hanno dato risposte insospettabili.

Il dr. Berardino Ferrara, ricercatore e membro del direttivo Cufom, concentrerà il suo intervento sui messaggi alieni provenienti dallo spazio e, forse, individuati in cerchi nel grano. Francesco De Camillis si è posto la domanda del protocollo giuridico da adottare e delle ripercussioni sul diritto, derivanti ad un contatto ufficiale con gli alieni: come si dovrà comportare l’umanità dal punto di vista giuridico? Bastano gli schemi umani?

Infine, il ricercatore Giuseppe Corcione affronterà il delicato tema del rapporto tra ufo e religione, con riflessioni e spunti molto acuti. La mattinata romana, sarà allietata dalla partecipazione della showgirl Flavia Vento, la quale ha realmente visto un ufo alle 6 e 30 di mattina del 9 ottobre 2022, come ha dimostrato il CUFOM, anche con una ricostruzione in video.