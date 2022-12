Il Ministro Daniela Santanchè al convegno sull'economia del turismo di Filottrano: “I governi del passato si sono riempiti la bocca ma i fatti non sono conseguiti alle parole”

L'Onorevole Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha aperto, con un video-messaggio ai presenti, il convegno “Il Palcoscenico dei Borghi e lo Spettacolo del Made in Italy” di Filottrano, alla presenza di numerosi big dell'economia internazionale, attaccando l'incompetenza dei Governi precedenti.

E' in corso, a Filottrano, il Convegno “Il Palcoscenico dei Borghi e lo Spettacolo del Made in Italy – Arte, fascino e turismo incontrano i Fondi di investimento esteri”, aperto dal Ministro del Turismo, Daniela Santanché, con un video-messaggio che ha indirizzato ai presenti, non potendo intervenire in presenza. L'Onorevole Santanchè, dopo aver ringraziato Virgo Fund e Luca Paolorossi per l'impegno profuso nella promozione del turismo sul territorio nazionale, si è scagliata contro l'incompetenza dei Governi precedenti, accusandoli di aver raccontato promesse a cui, però, non sono mai seguiti fatti concreti. Ecco il suo discorso integrale.

IL MESSAGIO DEL MINISTRO DEL TURISMO, ONOREVOLE DANIELA SANTANCHE'

“Buongiorno a tutti e buon lavoro. Innanzitutto, vi chiedo scusa per non essere fisicamente presente con voi; mi avrebbe fatto molto piacere perché questa iniziativa, come altre iniziative, sono importanti per il nostro settore del turismo ma mi auguro di poterci essere la prossima volta quando organizzerete altri convegni. Oggi, voi rappresentate un convegno importante per il turismo perché i borghi - un tema a me molto caro in qualità di ministro del turismo e ne abbiamo più di 5660 - rappresentano veramente un'offerta turistica molto importante; voi siete un esempio. Parlate del Made in Italy che noi sfruttiamo troppo poco ma che è il terzo marchio al mondo. Noi sappiamo che i turisti scelgono la nostra Nazione e scelgono i prodotti e le eccellenze della nostra Terra come l'enogastronomia e la moda, ad esempio. Io credo che il turismo dovrebbe copiare da settori come quello del fashion e dell'automotive che sono settori che hanno saputo comunicare molto bene e usare moltissimo il marchio del Made in Italy. Siamo sulla strada giusta e voglio dirvi che potete contare sul Ministero del Turismo, siamo assolutamente a vostra disposizione perché il mio obbiettivo è quello che, in questi cinque anni, se lavoriamo in squadra tutti insieme, di far diventare il turismo la prima azienda della nostra Nazione. Forse penserete che è un obbiettivo ambizioso ma dobbiamo essere ambiziosi e dobbiamo avere più coraggio. A differenza di quelli che ci hanno preceduto, dei Governi del passato, che si sono riempiti la bocca di turismo, ripetendo che “il turismo è il petrolio della nostra nazione”, senza mai far conseguire i fatti alle parole! Quindi, chiedo il vostro aiuto per invertire questa tendenza e far si che, questa volta, i fatti ci siano e che, fra cinque anni, i dati dimostreranno che la prima azienda italiana è proprio il turismo. Congratulazioni per il vostro impegno, congratulazioni per il tema del convegno! Facciamo una squadra perché solo con la squadra si vince! Buon lavoro e buona giornata a tutti”.