Dall'università al mondo social: Beatrice Segreti, l'influencer che non mostra mai il volto

Francesco Fredella 10 novembre 2022 a

a

a

Il suo personaggio è nato circa 5 anni fa quando sono comparse le prime foto di Beatrice Segreti. Una laurea in Economia e la voglia di vincere e convincere tutti grazie al mondo dei social. Per alcuni anni, quasi per puro divertimento, Beatrice e il suo fidanzato Alex iniziano a dedicarsi alla fotografia. Anche di nudo artistico. Oggi, invece, Beatrice è una vera e propria star dei social. "Su Only fans è arrivato subito il mio successo, nel giro di pochi mesi. Ho capito che la passione per le foto poteva diventare qualcosa di più serio", racconta Beatrice.

Parallelamente alla vita social, Alex e Beatrice sono una coppia reale: davanti e lontano dalle telecamere sono come li conosciamo. Insomma, l'obiettivo economico viene messo in secondo piano in una scala gerarchica di preferenze. Lei, con migliaia di followers e un canale Twitch, non finge mai. Il suo punto di forza, oltre alla bellezza, è la voce. Inconfondibile. Il suo lavoro ha cambiato totalmente la sua vita. L'approdo nel mondo dei social ha condizionato positivamente i suoi ultimi anni. Oggi, Beatrice è una vera e propria star dei social e della Generazione Z, che apprezza molto la sua voce (tratto distintivo per antonomasia). Tra le sue passioni ci sono i viaggi: l'Africa o l'America. Mare o montagna. Tutti questi luoghi diventano set perfetti per le sue foto o per i contenuti social. A proposito, qualche numero: 60 mila iscritti su Twitter, 800 mila followers su Instagram. Fortissimo seguito anche su TikTok.