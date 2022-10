"Uomo contro computer": la campagna del Gruppo Rtl 102.5 per il potere della radiovisione

Francesco Fredella 26 ottobre 2022 a

Al via il secondo step della campagna “Il potere di essere umani”. E questa volta la campagna diventa corale. RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta comunicano la forza e il potere della radiovisione. Per la prima volta, infatti, le tre emittenti del gruppo si uniscono e, insieme, celebrano i valori della radiovisione che è sicuramente il new media che rappresenta la più evoluta forma di programmazione radiofonica, in sintonia con i contemporanei stili di vita degli ascoltatori. L’umanità della radiovisione. Questo il messaggio che la campagna vuole celebrare attraverso il parallelismo Man vs Machine.

“In questo secondo step, RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta fanno sistema – commenta Marta Suraci, marketing e comunicazione del gruppo RTL 102.5 – e realizzare questa seconda fase della campagna che abbiamo definito Man VS Machine è stato davvero forte ed emozionante. Dopo tanti anni di lavoro attorno a questo sistema valoriale e identitario, è stato come chiudere un cerchio. Tre emittenti così differenti a livello editoriale, che però si muovono su un piano di comunicazione sinergico, ci hanno permesso, al momento giusto, di diffondere questo messaggio in modo corale ed esponenziale, amplificando la nostra forza di comunicazione e declinando il messaggio su tutti i nostri prodotti e mezzi. Anche questa volta i protagonisti della campagna sono tutti gli speaker, questa volta più di 100!”.

In questo nuovo e importante capitolo di comunicazione, ancora una volta, RTL102.5, Radiofreccia e Radio Zeta mettono al centro gli uomini e le donne che, ogni giorno, vivono in diretta radiovisione con milioni di ascoltatori. Protagonisti della comunicazione saranno tutti gli speaker delle emittenti del gruppo al gran completo, ritratti dall’occhio del celebre fotografo Toni Thorimbert.

Una narrazione potente fatta da esseri umani, un messaggio declinato sul target, sui temi e sul tono di voce di ciascuna emittente. Un tributo al pubblico, capace di cogliere il valore e la forza umana della radiovisione, che è musica, informazione e intrattenimento con contenuti credibili e garantiti da team di professionisti che gli utenti conoscono e con i quali possono stabilire una relazione umana ed emozionale.

La campagna racconta attraverso i volti degli speaker le capacità umane che nessun computer, nessun algoritmo, nessuna streaming intelligence saranno mai in grado di superare. Con un solo obiettivo: comunicare che l’innovazione più necessaria resta la nostra capacità di essere umani. Perché i computer danno risposte ma non sanno farsi domande. Hanno programmi ma non hanno storie. Sanno calcolare ma non sanno rischiare. Usano mille interfacce mentre noi usiamo l’unica faccia che abbiamo. La piattaforma creativa è stata ideata e curata da Serviceplan Italia e Le Dictateur Studio.

“Questa campagna - commentano i direttori creativi Stefania Siani e Federico Pepe - aggiunge un importante tassello al nostro racconto. "Il potere di essere umani". Invitiamo le persone a pensare, a confrontare, a mettere a fuoco la differenza che c’è tra piattaforme impersonali e l’umanità forte e potente alla base della nostra radiovisione. Titoli e testi che fanno riflettere, sorridere e confrontare e ci ricordano che la tecnologia deve essere sempre messa al servizio della comunicazione tra esseri umani e mai sostituirla. È questo il senso profondo di una campagna che troviamo coraggiosa e importante". La campagna, in partenza a ottobre, prevede una pianificazione “a sistema” in radiovisione, tv, stampa, affissione social e digital.