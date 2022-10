Federico Menconi è l'influencer delle buone maniere: il gentleman che vola su TikTok

Francesco Fredella 10 ottobre 2022 a

Quarantasei anni. Dentista, ma imprenditore a tutti gli effetti con 25 cliniche odontoiatriche sparse in 10 regioni d'Italia. Gentleman di fatto e per passione. Un personaggio che potrebbe presto diventare famoso anche in tv. "Sui social hanno fatto successo persone che parlano di tematiche eccessive, persone che infrangono le regole. Io voglio fare l'opposto. Voglio portare le buone maniere in pubblico, sui social", spiega Federico Menconi, che ha due figli. Una vita normale. E' l'uomo delle buone abitudini. Un personaggio che, con stile e garbo, vi farà innamorare. Spesso sui social compare al fianco di belle donne ma sempre con grande classe. Giacca, cravatta, pochette, brillantina. Verrebbe da dire: un uomo di altri tempi? Sì, proprio così. Un uomo che sui social, dove si consuma una raffica di notizie negative, vuole andare in controtendenza.

Adesso Federico Menconi vola anche su Tik Tok. Migliaia e migliaia di visualizzazioni. E il suo motto pure: "La fame è stata la mia maestra, la migliore". Tutto vero. Fa il baciamano, non alza il tono della voce ed è sempre in prima linea quando si parla di bon ton: preparatevi, presto potreste vederlo anche in tv.