Auto in contromano sulla strada statale, camionista interviene ed evita il peggio

24 settembre 2022 a

Poteva accadere una tragedia ma il caso e l'intervento provvidenziale di un autotrasportatore hanno permesso di evitare il peggio. Una donna alla guida di un'auto ha imboccato contromano la strada statale 131 Dcn, vicino al bivio di Lula, in provincia di Nuoro in Sardegna. L'anziana viaggiava in direzione Siniscola e la sua auto è stata notata da un camionista che ha prontamente bloccato il traffico permettendo alla donna di invertire la marcia.

