Arriva "Wapy", l'invenzione di Archimede Formilan per rendere l'acqua del rubinetto pura come quella di sorgente

Francesco Fredella 23 settembre 2022

Archimede Formilan vuole stupire tutti. E lo fa con anni di studio e ricerca, oltre che sperimentazione per rendere con Wapy l’acqua del rubinetto più pura senza rimuoverne i sali minerali. La sua idea - come racconta Millionaire che l'ha intervistato - "si muove sulle 3 direttrici della sostenibilità. Realizzato dopo anni di ricerca e sperimentazione, Wapy non rimuove dall’acqua i sali minerali, preziosi per il nostro organismo. Si tratta di un dispositivo semplice, tecnologico, affidabile e garantito dalle certificazioni di laboratori ed enti specializzati. Test eseguiti nei laboratori di Masaru Emoto a Berlino dimostrano come Wapy modifichi la struttura fisica dell’acqua, rendendola simile all’acqua sorgiva», spiega Archimede Fomilan. Tra l'altro, i due imprenditori (Archimede Formilan e Stefano Governale) sono anche partner di 4Ocean, associazione statunitense che ha l’obiettivo di ripulire gli oceani dalla plastica.



«Il dispositivo Wapy è in linea con le normative del Ministero della Salute» precisa a Millionaire Formilan (autore del libro La truffa dell’acqua in bottiglia). «L’azienda produttrice è stata certificata Iso 9001:2015 dal Kiwa Cermet. Inoltre Wapy è coperto da brevetto depositato presso l’Ufficio europeo. Per chi desidera contribuire alla riduzione della plastica oggi c’è un’opportunità. Con il nostro programma L.E.A., il cliente Wapy può ottenere il rimborso del 100% del dispositivo acquistato. In oltre 10 anni di attività siamo infatti riusciti a costruire un modello di business win-win che pone al centro del mercato il cliente. A quest’ultimo chiediamo la disponibilità di fare una videorecensione, di condividere dei post», continua l'imprenditore veneto. E poi Wapy è anche un’opportunità di lavoro. «Grazie a una rete distributiva, forte e consolidata, si può diventare incaricati alle vendite del nostro dispositivo, creando così un percorso professionale. La formazione gratuita che eroghiamo garantisce qualità e serietà nell’attività di vendita diretta», conclude.