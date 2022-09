Matteo Salvini da record su TikTok tra boom di visualizzazioni e beneficenza

01 settembre 2022 a

Una media di 100 mila visualizzazioni durante le dirette di mezzanotte che sono ormai una consuetudine, circa 3mila follower guadagnati durante ogni singolo live, più di 10mila utenti connessi contemporaneamente, 450mila like, più di 300 dollari raccolti “in regalo” e che andranno in beneficenza. Sono i numeri di Matteo Salvini su TikTok : il leader della Lega ha 540mila seguaci (primo in assoluto tra i politici). Alcuni video, come quello in cui Salvini risponde a Elsa Fornero o come quelli in cui denuncia l’insicurezza nelle città, raggiungono milioni di visualizzazioni.