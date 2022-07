SynergyO2, più ossigeno per rigenerare il corpo

25 luglio 2022 a

SynergyO2 distribuisce integratori alimentari che contribuiscono a superare la carenza di ossigeno nelle cellule. Occorre innanzitutto partire da un fondamentale assunto di base: l’ossigeno è importantissimo per tutte le funzioni vitali e degli apparati del nostro organismo. Tanto che si può tranquillamente affermare che, senza ossigeno, non sarebbe possibile nemmeno la vita. Nonostante ciò, assai di frequente, può capitare che il corpo possa esserne carente. Spesso, invece, si tende a sottovalutare l’importanza della carenza di ossigeno.

CARENZA DI OSSIGENO E PATOLOGIE. L’ossigenazione dell’organismo rappresenta un processo di vitale importanza e i sintomi e le conseguenze di quella che si definisce ipossia (condizione di carenza dell'ossigeno a livello dei tessuti dell'organismo) non sono certo da sottovalutare. Anche gli ultimi dati sembrano non lasciare spazio a dubbi: il 25% della popolazione mondiale è affetta da patologie croniche che hanno, tra gli altri sintomi, anche lo stress ossidativo, con conseguente degenerazione e morte precoce delle cellule. Processi purtroppo molto frequenti al giorno d’oggi, che, a causa anche di alti livelli di inquinamento e di incendi, producono carenza di ossigeno e stress ossidativo, con un massiccio accumulo di radicali liberi. Diversi studi hanno poi confermato che lo stress ossidativo è causa diretta di diverse patologie, a cui si aggiungono fenomeni come disturbi neuro-degenerativi, mancanza di concentrazione e stanchezza.

L’ESEMPIO DEI PREMI NOBEL. A conferma dell’assoluta rilevanza del problema, tre studi, nel 2019, hanno fatto conferire il premio Nobel della Medicina a tre scienziati: William J. Kaelin, Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza. Questi studiosi, in luoghi differenti del mondo e in periodi altrettanto diversi fra loro, hanno dimostrato che, in carenza di ossigeno, le cellule si adattano, indebolendo il sistema immunitario. A tentare di offrire una soluzione a questo problema, oggi vi sono gli innovativi integratori alimentari di SynergyO2, ideati da un’azienda americana nel 2007, dopo una lunga ed attenta sperimentazione. Si tratta del primo e unico sistema di ossigenazione cellulare personalizzato al mondo, che riesce ad invertire e a rallentare i processi appena descritti.

NASCE SYNERGYO2. Nel 2010 tale sistema è sbarcato anche in Italia, grazie a Karim Donato, perito chimico e tecnico di laboratorio con esperienza ospedaliera. Di questa realtà vincente, ne parliamo proprio con il dottor Donato, General Manager di SynergyO2 Europe/Italy: “Synergy02 rappresenta quanto di più rivoluzionario e innovativo esista nel settore del benessere – sottolinea - proprio grazie all’attenzione che abbiamo riposto sull’ossigenazione cellulare, sulla disintossicazione dell’organismo e sull’aumento dei livelli di energia, con risultati davvero eccellenti”.

I PRODOTTI. Tutti i prodotti SynergyO2 sono composti da liquidi colloidali, i quali non mettendo in azione i succhi gastrici, risultano essere più assimilabili e in un periodo di tempo molto più breve rispetto ai tradizionali integratori. Nascono così prodotti molto efficaci, come SynergyO2, SynergenO2, Synergy4, StemO2 e Synergy O2 Sport, in grado di aiutare a mantenere una vita sana, un benessere pieno di energia e di vitalità. Ma come agiscono, nel dettaglio, i prodotti SynergyO2? “Dobbiamo immaginare le cellule del nostro corpo come tante candele accese – spiega il dottor Karim Donato di SynergyO2 – le quali, quando manca ossigeno, tendono a spegnersi, determinando varie problematiche a livello di salute. I prodotti SynergyO2 aiutano a riaccendere l’energia, donando nuovamente al corpo tutto ciò che è necessario per la salute e un benessere duraturo nel tempo”.