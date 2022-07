Maria Elena Boschi e il fidanzato Giulio Berruti finiscono in copertina: immagini bollenti

15 luglio 2022 a

Brucia la passione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. L’ex ministra è stata paparazzata dai fotografi del settimanale rosa “Diva e Donna” in atteggiamenti inequivocabili e bollenti meritevoli della copertina. Li avevano dati in crisi, in preda alla gelosia (di lei) per il film polacco in cui l’attore/dentista dava il meglio di sé in scene di nudo integrale e espliciti amplessi sessuali in stile “50 sfumature di grigio”. E invece no: la coppia naviga a vele spiegate verso un’altra estate d’amore.

La rivista pubblica una serie di immagini in cui la deputata di Italia Viva è avvinghiata a Berrutti come un koala al baobab, poi un bagno di coppia e anche un bacio caliente ripreso nei dettagli da una zoommata indiscreta. “Passione senza freni dopo la crisi” è il titolo scelto da “Diva e Donna”, che così ricorda la presunta buriana dei mesi scorsi a causa della pellicola peperina. Verità o fake news, è acqua passata. E va riconosciuto a MEB e al bel Giulio di aver deciso fin da subito di vivere questa storia con il massimo della discrezione: nessun proclama, nessuna foto insieme sui profili social - tutt’al più qualche messaggio trasversale con cuoricino - e una sola intervista cadauno per ufficializzare il legame. Fidanzati in amore: i fiori d’arancio e un figlio possono attendere.

