Massimo Boldi e il siparietto sul calcio: cosa rivela in radio

Milan. E poi Monza. La favola di Silvio Berlusconi (e Galliani) continua. Sempre in serie A (il Monza è arrivato da poco). Sempre su un campo di calcio. In diretta su RTL 102.5 News parla "Cipollino", Massimo Boldi. Che è uno degli attori più amati di sempre. "Si parla più del Monza che del Milan", dice Massimo Boldi in collegamento telefonico a Trends & Celebrities.

"È anche plausibile perché ce l'ha preso Berlusconi. Sono stato alla festa del Milan quando ha vinto lo scudetto, siamo stati insieme e abbiamo festeggiato. Poi non l' ho sentito più", continua Boldi. Che è legato a Silvio Berlusconi da una profonda amicizia.

Poi la domanda da cento milioni di dollari: tiferai Monza? "Non lo so", assicura Boldi. "Penso di rimanere fedele al Milan. A cosa tieni? All'Inter, alla Roma. Io dico al Milan", conclude. Il campionato sta per iniziare, manca poco: fischio d'inizio il prossimo 13 agosto.

