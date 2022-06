Batmaid: arriva l'innovativo servizio per una pulizia professionale della casa

27 giugno 2022 a

Una casa pulita è indubbiamente più vivibile e più ariosa. Tuttavia non sempre, per motivi di lavoro o per impegni quotidiani, è possibile pulirla in autonomia. Per fortuna è stato da poco lanciato un servizio che permette di richiedere online una pulizia professionale della casa.

Se si è fuori casa tutto il giorno per lavoro potrebbe risultare difficile pulire a fondo il proprio appartamento. Ci sono alcuni angoli e alcuni mobili che vengono spesso trascurati: è proprio lì che polvere, germi e batteri potrebbero accumularsi. Alcuni pensili troppo alti difficili da raggiungere o alcune stanze poco frequentate della casa dovrebbero comunque essere igienizzate in maniera attenta e scrupolosa.

Per evitare di sprecare il proprio weekend facendo lunghe ed estenuanti pulizie è possibile affidarsi a Batmaid, il servizio online di pulizie specializzato in case ed appartamenti privati. Vediamo, quindi, come funziona Batmaid e come è possibile richiedere servizi di pulizia casa professionale.

Come funziona Batmaid?

Grazie alla piattaforma si potranno stabilire in anticipo tutti i dettagli della pulizia, in modo da essere certi che sia fatta a regola d’arte. Basterà connettersi a Batmaid e impostare nella sezione dedicata: durata delle pulizie, eventuale frequenza, data e fascia oraria, eventuali servizi extra. In base alla richiesta sarà assegnato all’incarico un professionista della pulizia, regolarmente assunto da Batmaid.

Il pagamento sarà gestito online tramite elevatissimi standard di sicurezza. Le somme pattuite in anticipo saranno prelevate solo alla fine del servizio di pulizia. Il servizio clienti dedicato, poi, si occuperà di rispondere a ogni dubbio e domanda. Altro lato positivo è la flessibilità dell’appuntamento: la cancellazione è sempre gratuita con 48 ore di preavviso e – di conseguenza – il contratto stipulato non è vincolante.

Un aiuto per le pulizie di fine locazione

Batmaid è la soluzione adatta sia per interventi periodici che per interventi spot, come le pulizie di fine locazione. Nel caso si abbia un appartamento concesso in locazione, potrebbe esserci il bisogno di fare pulizie molto approfondite al cambio di inquilino. Tra gli interventi più richiesti in caso di fine locazione ci sono spesso pulizia della cucina e del bagno (inclusi i giunti delle piastrelle), pulizia di finestre e pareti, sbrinamento del frigorifero, pulizia dell’armadio e molto altro.

Anche in questo caso basta seguire le indicazioni prima elencate e prepararsi ad accogliere il prossimo ospite o affittuario. Attualmente Batmaid è disponibile in diverse città italiane: Milano, Torino, Bologna, Monza e tantissimi comuni in Lombardia.

Un modo per rendere più piene le proprie giornate

Affidare incarichi di pulizie a professionisti ha quindi due vantaggi: il primo riguarda il risultato assolutamente impeccabile e la riduzione dello spreco di detersivi. Il secondo riguarda la riappropriazione totale del tempo libero: si potrà infatti stare con la famiglia durante i weekend, fare una gita fuori porta, dedicarsi al proprio sport preferito o semplicemente rilassarsi a letto o sul divano. Qualsiasi cosa si deciderà di fare, un punto resterà fermo: al ritorno la casa sarà sempre pulita, igienizzata e splendente!

