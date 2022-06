La crisi del M5S? La risolve Erdogan: l'ironia di Osho sullo scontro Conte-Di Maio

21 giugno 2022 a

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono ai ferri corti e il ministro degli esteri ha rischiato seriamente l’espulsione dal Movimento 5 Stelle, una crisi solo in parte rientrata. Per risolvere la questione tra i due esponenti grillini Osho ha un’idea illuminante: “Erdogan si offre come mediatore tra Conte e Di Maio”. L’ironia colpisce il M5S e in questo caso si tira in ballo il presidente della Turchia, che nei primi mesi di conflitto tra Russia ed Ucraina si era mosso concretamente per arrivare ad una tregua e far cessare la guerra.

Erdogan si offre come mediatore tra #Conte e #DiMaio — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) June 21, 2022

