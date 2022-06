Alla We Run Rome in notturna trionfano il moldavo Raileanu e la keniota Kerage

19 giugno 2022

La We Run Rome stavolta ha riempito le strade del centro di notte. In un’inedita versione "by night" e con la partenza da via dei Fori Imperiali, ieri, sabato 18 giugno, è tornata la corsa romana. Un percorso di 10 km (6 nella versione più breve per gli amatori) attraverso alcuni dei luoghi più belli della Capitale: piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto e alla fine l’arrivo, di nuovo su via dei Fori Imperiali, con il Colosseo sullo sfondo. Alla fine di una corsa combattuta, partita alle 21.30 in punto, ad alzare le braccia al cielo su via dei Fori Imperiali è stato il moldavo Maxim Raileanu, della World Athletic, con il tempo di 30:15. Alle sue spalle il vincitore dell’edizione 2016 della We Run Rome, l’atleta del Burundi Olivier Irabaruta, sempre della World Athletic, che ha fermato il cronometro sui 30:23. Sul gradino più basso del podio l’azzurro Daniele D’Onofrio delle Fiamme Oro Padova, terzo con 30:39. Tra le donne a spuntarla è stata la keniana Nancy Kerubo Kerage, di World Athletic, con un ottimo 35:15, davanti alla connazionale Brigid Kelimo Kabergei, di #IloveRun Athletic Terni, con 36:24. Anche tra le donne il gradino più basso del podio è occupato da un’atleta italiana, Francesca Bertoni dell’Aeronautica Militare, con 36:49.