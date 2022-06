Festa per i 170 anni della Polizia di Stato. L'elogio della presidente del Senato Casellati: "Incarna il nostro tricolore"

11 giugno 2022 a

"Mio padre era un questore e io ricordo bene la sua dedizione, l'impegno e la passione con cui interpretava il suo valore". L'elogio è quello della presidente del Senato Elisabetta Casellati che partecipa nell'aula di Palazzo Madama al concerto della Banda musicale della Polizia di Stato nell'ambito del 23mo appuntamento di "Senato & Cultura", dedicato al 170esimo anniversario della fondazione della Polizia.

"La stessa esperienza che ogni giorno tutti gli uomini e le donne della polizia di Stato dimostrano con il loro esserci sempre - spiega Casellati - con umanità, determinazione e coraggio. Ed è per questo che io vi voglio ringraziare di cuore fino a dedicare a voi con un abbraccio". "La Polizia di Stato - sostiene la presidente del Senato - ha tanti volti, si adegua sempre ai bisogni di una societa' in continua trasformazione. Oggi l'impegno e' verso la sicurezza e la legalita', che si declina in vari settori, dalla cibernetica al contrasto alla violenza di genere, dalle grandi catastrofi alle emergenze umanitarie. Ma l'obiettivo resta lo stesso: difendere i cittadini e proteggere i piu' deboli". "La Polizia - aggiunge - raccoglie i valori importanti, ha una fedeltà alle istituzioni ed un ascolto continuo verso i cittadini. Questo la rende un presidio democratico di prossimita'. Questo significa il suo 'esserci sempre', come recita il suo slogan".

Il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi, si è tenuto oggi presso l’Aula di Palazzo Madama in occasione del 23° appuntamento di "Senato & Cultura", dedicato al 170° Anniversario della fondazione della Polizia. Con la seconda carica dello Stato in Sala il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese e il capo della polizia, Lamberto Giannini.

"Un evento importante, segno tangibile dell'apprezzamento che la comunità nazionale manifesta alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per il loro quotidiano servizio", ha commentato il ministro intervistata nel corso della diretta Rai. La titolare del Viminale ha quindi ribadito e ringraziato la Polizia di Stato e tutte le Forze dell'ordine per l'impegno in questi anni difficili e per lo sforzo intenso per garantire la sicurezza delle Istituzioni e della comunità nazionale, in particolare "verso le minacce più insidiose del nostro tempo" come la pandemia, durante la quale "le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno garantito, con professionalità, equilibrio e compostezza, il diritto di parola e di dissenso, assicurando così il rispetto delle regole democratiche in una dimensione di solidarietà capace di superare la mera applicazione della legge".

