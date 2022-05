25 maggio 2022 a

Un convegno per comprendere la verità storica sulle stragi che hanno segnato il decennio più buio per la democrazia italiana, gli anni di Piombo. E’ l’iniziativa promossa dal periodico Realtà Nuova, che si terrà giovedì 26 maggio alle 16:30 presso la sala conferenze della Fondazione Alleanza Nazionale in via della Scrofa 43 a Roma.

“Milano, Brescia, Bologna: quale verità storica sulle stragi” è il titolo dell’appuntamento. Dopo i saluti introduttivi del presidente della Fondazione Giuseppe Valentino e del Senatore Domenico Gramazio, direttore della testata, si alternerà un parterre di relatori che comprende il saggista Adalberto Baldoni, il direttore del Riformista Piero Sansonetti, l’avvocato Valerio Cutonilli. E ancora i periti Danilo Coppe ed Emiliano Giardina, gli scrittori Francesco Rovella e Vladimiro Satta. A tirare le conclusioni il giornalista del Manifesto Andrea Colombo. A moderare l’incontro il direttore dell’Adnkronos Gian Marco Chiocci.

