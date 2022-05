03 maggio 2022 a

Kim Kardashian ha indossato uno degli abiti più iconici di Marilyn Monroe al Met Gala di quest'anno: 60 anni fa la diva indossò il vestito tempestato di cristalli per augurare 'Buon compleanno' all'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Per indossarlo Kim ha svolto un programma speciale di dimagrimento che l'ha portata a perdere sette chili in tre settimane.

