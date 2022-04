Kerameikos, la ceramica vietrese illumina Amalfi

In mostra all'Antico Arsenale le opere di quattro maestri della costiera

Non solo mare, sole e le meraviglie della costiera. Per andare ad Amalfi da venerdì 8 aprile, c'è un motivo in più. Fino a martedì 10 maggio 2022 l’Antico Arsenale farà da cornice a "Kerameikos", l’esposizione di ceramica artistica contemporanea vietrese curata dal professore Massimo Bignardi. In mostra 160 opere di quattro maestri della costiera amalfitana: Salvatore Autuori, Vincenzo Caruso, Giuseppe Di Muro e Ferdinando Vassallo.

La mostra, patrocinata dal comune di Amalfi, è organizzata dall’associazione culturale “Agarte - Fucina delle Arti”, associazione di promozione socioculturale non a scopo di lucro, in collaborazione con i divulgatori d’arte d’Amalfi Gennaro Mangieri e Salvatore Perrone.

L’evento verrà accompagnato dalla produzione di un catalogo ragionato firmato dall’Associazione stessa, con testo critico curato dal professore Massimo Bignardi e stampato da Gutenberg Edizioni con foto di Antonio Caporaso e Jacopo Naddeo.

L’appuntamento artistico-culturale, presso la storica e splendida Amalfi, mira alla divulgazione del mondo della ceramica d’autore contemporanea di Vietri e della costiera, delineandone e ridefinendone nuovi standard. Ceramisti di spessore che, oltrepassando con spirito audace il puro funzionalismo della ceramica e andando oltre lo spazio delimitato dal colore, mettono in scena la voglia di riscrivere le regole per creare oggetti di una bellezza unica, irripetibile, suggestiva sfuggente alla banalità del quotidiano.

Ciascuno degli artisti proporrà lavori nuovi e inediti, elaborati appositamente per l’evento: pezzi unici di sculture in ceramica in cui emerge una sperimentazione tecnica che si esprime con effetti materici, composizioni, manualità, cromie, in cui l’immaginario della ceramica popolare e arcaica mediterranea si fonde in una nuova espressività attenta al contemporaneo e all’incantevole luogo storico in cui si collocano.

Una visione del tutto nuova che mostra attentamente, attraverso un articolato percorso di ricerca, i tanti volti della ceramica.

La mostra avrà inizio con un vernissage venerdì 8 aprile 2022, dalle ore 18.30. Prenderanno parte al vernissage il dottor Daniele Milano, Sindaco di Amalfi e la dottoressa Enza Cobalto, Assessore alla Cultura di Amalfi.

L’esposizione, che avrà termine martedì 10 maggio 2022, resterà visibile dal mercoledì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso l’Antico Arsenale di Amalfi (lunedì e martedì chiuso).

