Il dramma della cantante brasiliana: trattiene il peto perché c'è il fidanzato, finisce all'ospedale

La diagnosi è impietosa: "Gas intrappolati". Per questo motivo la cantante brasiliana Viviane de Queiroz Pereira, nota col nome d'arte Pocah, è finita in ospedale. Quello che è successo all'artista sudamericana è davvero bizzarro. La giovane si era sentita male dopo aver trattenuto per lungo tempo un peto. Il motivo? Era in compagnia del suo ragazzo e non voleva liberarsi dell'imbarazzante problema. A raccontare la vicenda è stata la stessa Viviane, con un post sui sociale: "Ragazze, non vi vergognate", ha scritto, "ciò che è veramente imbarazzante è non lasciare dormire il vostro ragazzo perché state male, andare in ospedale con lui e sentire la diagnosi: ‘Gas intrappolati’“.

La cantante, che in Brasile è una star - il suo ultimo video ha oltre 10 milioni di visualizzazioni - ha scritto il post dal letto di ospedale. “Mi sono svegliata alle 5:30 del mattino con forti dolori all’intestino e sono finita in ospedale“, ha spiegato la cantante 27enne che ha raccontato l'escalation dei sintomi, i dolori che l'hanno colta mentre era in compagnia del fidanzato ignaro della situazione. Arrivata al pronto soccorso, i medici hanno stabilito che a causare i dolori era un accumulo di gas nell’intestino e la cantante è stata ricoverata. In seguito ha rassicurato: "Sono guarita e sto bene".

