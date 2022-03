"Da oggi chiamatela dottoressa", l'influencer Asia Gianese si laurea alla Statale di Milano

Francesco Fredella 22 marzo 2022 a

a

a

Asia Gianese si è laureata a pieni voti. Da oggi chiamatela dottoressa in Scienze Politiche: per l'influencer, che va fortissimo sui social, inizia una nuova vita professionale. La Gianese ha conseguito la laurea all’università state di Milano discutendo una tesi sulla legalità (oggi sempre molto attuale). Sicuramente Asia deve tanto alla sua bellezza, ma anche all'intelligenza: nel corso del tempo si è fatta conoscere dal pubblico sia per la sua bravura sui social, sia per la passione per lo studio. Che non ha mai lasciato. Nemmeno un attimo. Ha affiancato la passione per i social alla voglia di mettersi in gioco nel mondo accademico.



Il suo profilo Instagram è molto curato: non mancano foto che la ritraggono a Dubai, nel corso del tempo è diventata la sua seconda casa. Oggi sui social conta oltre 600mila follower. Un percorso che ha costruito sicuramente nel tempo, avvicinandosi ai social e poi al mondo della televisione (molti ricordano la sua partecipazione a molti programmi di Canale 5). Più di 150 scatti che hanno permesso al pubblico di conoscerla dal 2019. Adesso, dopo la laurea, Asia Gianese sarà impegnata con la sua nuova vita professionale, senza lasciare il mondo della Rete e dei social. Ma chiamatela dottoressa.

