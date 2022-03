Alessandro Orsini, sul Fatto Quotidiano la rubrica "Nuovo Atlante" del prof della Luiss

17 marzo 2022 a

Alessandro Orsini, il direttore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss finito nel mirino dopo aver parlato degli errori della Nato nel conflitto aperto dalla Russia di Vladimir Putin in Ucraina, è diventato un punto di riferimento nel dibattito sulla guerra ucraina esplosa anche sugli organi di informazione. Sui social il prof "ribelle" ha annunciato che curerà anche una rubrica, Nuovo Atlante. "Il Fatto quotidiano assorbe la mia firma e la mia rubrica settimanale. Domani sarò in prima pagina. Quanto alla mia rubrica settimanale, uscirà tutti i martedì e si chiamerà Nuovo Atlante. Ringrazio il Fatto Quotidiano per avermi aperto le sue porte e confermo che questa sera sarò a Piazzapulita".



