Roma, l'assessore alla Scuola convoca i presidi: vertice in Campidoglio

Valentina Conti 11 marzo 2022 a

a

a

“Giovedì mattina siamo invitati in Campidoglio per un confronto sulle principali questioni della scuola. Mi è stato comunicato dall’assessore alla Scuola, Claudia Pratelli”. Ad annunciarlo il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) di Roma, Mario Rusconi, dopo gli sfoghi del sindacato di settore raccolti da Il Tempo sulle mancate risposte a livello istituzionale inerenti i problemi del comparto.

Non solo, dunque, la nota ufficiale sulle attività programmate in tema a firma dell’assessore Pratelli, dell’assessore capitolino ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, e di Daniele Parrucci, consigliere delegato di Città Metropolitana sull’Edilizia scolastica, giunta dopo il nostro servizio del 9 marzo. E’ arrivato anche l’atteso incontro in Comune con i vertici di Assopresidi, “nell’ottica di una collaborazione quantomai necessaria”, anticipato dalla risposta via mail mercoledì sera all’informativa dei capi di istituto del 3 marzo scorso specialmente in fatto di sovraffollamento delle classi successiva alla nostra denuncia. “Rappresentiamo circa l’80% dei dirigenti scolastici della Capitale – aggiunge Rusconi – quello che chiediamo è che si prenda in considerazione la nostra voce più di quanto accaduto in passato”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.