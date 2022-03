L'evento di Azzurra Donna. Ecco "Maratona 8 marzo. 100 donne in 100 minuti. Pensieri in libertà"

08 marzo 2022 a

a

a

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, Azzurro Donna presenta: “Maratona 8 marzo. 100 donne in 100 minuti. Pensieri in libertà”, un originale evento on-line che avrà come protagoniste le centoventisette coordinatrici regionali e provinciali, che, in una staffetta ideale, lasceranno in rete un contributo sul significato della ricorrenza e sull’attuale condizione femminile, senza dimenticare il dramma delle sorelle ucraine.

Hanno aderito all’evento le parlamentari di Forza Italia guidate dalla delegazione femminile al Governo e dai dirigenti di partito.

Ad introdurre l’incontro sarà la coordinatrice nazionale di AD, on. Catia Polidori, che dichiara: “vogliamo ascoltare la voce diretta dei territori attraverso le nostre azzurre che ogni giorno lavorano per migliorare i tanti aspetti dell’esser donna: dalla violenza di genere, alla differenza salariale, dal dover scegliere tra lavoro e famiglia, alla difficoltà di prendersi cura degli anziani ed oggi, in più, con il pensiero rivolto a tutte quelle donne che scappano dall’Ucraina con i loro bambini lasciando figli, mariti, padri e fratelli a combattere la guerra”.

L’iniziativa avrà luogo alle ore 17.30, sulla piattaforma Zoom e potrà essere seguita in diretta sulle pagine Facebook di Forza Italia ed Azzurro Donna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.