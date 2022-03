Ines Mordente: la dottoressa che spopola sul web, amatissima dagli influencer e non solo

Francesco Fredella 04 marzo 2022 a

a

a

Parola d'ordine: bellezza. Quindi anche prevenzione e cura delle malattie legate alla cute. Tantissimi italiani si rivolgono a Ines Mordente, uno dei medici (specializzata in Dermatologia) più famosi ed apprezzati in Italia. Di lei se ne parla anche in Rete dopo aver rivoluzionato la "beauty routine" ed il concetto di “skin care” di milioni di italiani, in pratica i suoi consigli stanno facendo impazzire il mondo del web. E’ ricercatissima anche dagli influencer più famosi, che vogliono guida, perfezione estetica e bellezza, diventando un vero punto di riferimento come divulgatrice scientifica sul web e non solo.



Ma il suo successo non viene registrato soltanto in Rete (dove i numeri sono strepitosi): la dottoressa Ines Mordente ogni anno cura più di 20 mila pazienti con un metodo tutto rivoluzionario. Basta cliccare in Rete per rendersene conto e leggere i più autorevoli giornali che ne parlano. In pratica, la dottoressa Mordente riesce a rivoluzionare il mondo dell’acne con un metodo scientifico che sta facendo impazzire tutti.

Un altro grande successo è dato dalla formulazione della linea dermatologica "Lamuselab" (le cui 8 referenze sono studiate in ogni minimo dettaglio) e che diventa un vero punto di riferimento per migliaia di pazienti.



Ines Mordente è anche cofounder di "Medicinae", centro specializzato per l'acne e per l’estetica, si divide tra Roma, Milano e Napoli dove pratica visite specialistiche di Dermatologia Clinica ed Allergologica, Venereologia. La sua avventura imprenditoriale nel mondo della medicina, con successi strepitosi (tra cui il libro #acnerevolution edito da @sperlingkupfer) inizia nel 2012 grazie alla sinergia studiata perfettamente con gli altri due soci: Riccardo Cassese e Francesco Puglia entrambi chirurghi maxillo-facciale ed estetici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.