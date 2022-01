Non lo mollano più, Osho definitivo su Mattarella: braccato coi caccia

30 gennaio 2022 a

Non c'è via di scampo per Sergio Mattarella. Gli scatoloni vanno riaperti, c'è la caparra per la casa di Roma da chiedere indietro, e altri sette anni da passare in quella gabbia di matti della politica. A sintetizzare il momento del presidente della Repubblica, rieletto suo malgrado al Quirinale, è un monumentale Osho che con una delle sue foto parlanti coglie il momento meglio di tanti editoriali. Federico Palmaroli, questo il vero nome dell'autore satirico che vedete tutti i giorni sui social e sulla prima pagina de Il Tempo, vede il capo dello Stato braccato dai caccia della Repubblica: "Non lo perdono di vista un attimo" per paura della grande fuga. La pensione, a 80 primavere, resta un miraggio.

Non lo perdono di vista un attimo #SergioMattarella #Mattarellabis pic.twitter.com/3zONYXrUB9 — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) January 30, 2022

