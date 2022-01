La meraviglia del deserto in Italia: è il più grande d'Europa

28 gennaio 2022

Si trova in Italia il deserto più grande di tutta Europa. Chi va in Sardegna, non può non andare ad ammirare le Dune di Piscinas: lo chiamano anche “mini-Sahara” perché è davvero il deserto naturale più grande d'Europa e si trova sull'isola che nasconde meraviglie paesaggistiche che il mondo intero ci invidia: dai mari cristallini alle spiagge da sogno con insenature e calette che sembrano uscite da un quadro...