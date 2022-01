Tivùsat alza il sipario per i giovanissimi

11 gennaio 2022 a

Con Tivùsat il piccolo schermo alza il sipario (in Hd) per i giovanissimi. Garantisce formazione e divertimento per i più piccoli; sperimenta nuovi linguaggi per stare al passo con i tempi; offre alta qualità visiva e sonora; ed è a prova di tranquillità per i genitori. Si tratta del bouquet di canali dedicato ai bambini e ai ragazzi presente su Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. Su 160 canali, di cui 60 in alta definizione, ben otto sono quelli dedicati ai più piccoli. Un’offerta ampia e diversificata, ricca di produzioni originali e che non dimentica anche format mirati alla formazione.

LEZIONI E CARTONI IN HD

Come detto il bouquet per bambini e ragazzi conta ben otto canali. E quelli prodotti dalla Rai sono tutti in alta definizione sonora e visiva. Un’opzione non prevista sul digitale terrestre e sfruttabile solo con Tivùsat. C’è Rai Scuola Hd (canale 33) curato da Rai Educational - in collaborazione con il ministero dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca - e dedicato alla didattica e alla formazione scolastica. Si va dalla scienza, alla lingua inglese fino all’educazione civica o stradale. Quindi Rai Gulp Hd (canale 42) dedicato ai bambini più grandi, con cartoni animati, serie, documentari, film, show e magazine. Qualche esempio? Le avventure di Peter Pan e Tom Sawyer, Kung Fu Panda, Geronimo Stilton, Rapunzel e Robin Hood. E poi ancora Rai Yoyo Hd (canale 43). E' il canale dedicato ai bambini in età prescolare. Il luogo della favola, del gioco e del racconto: garanzia di tutela e qualità per genitori. Educare divertendo, insomma, con Peppa Pig, Ape Maia, Shaun vita da pecora, Bob aggiustatutto, Le storie di Lupin, Topo Gigio, Masha e Orso e Barbapapà tutti su Tivùsat.

ALTRI CINQUE CANALI PER GIOVANISSIMI

Finita l’offerta in Hd, non terminano certo i canali per i più piccoli su Tivùsat. Mediaset e Time Warner producono Boing (Canale 40) con target tra i 6 e gli 11 anni, e Cartonito (canale 41) che guarda all’età prescolare. Tra i cartoni Baby Looney Tunes, My Little Pony e L’Armadio di Chloè. E poi ancora Frisbee (canale 44) e K2 (canale 46), entrambi con un target 4 e i 14 anni. Ed infine Super! (canale 47).

QUALITA’ A BUON MERCATO

Salire a bordo di Tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato Tivùsat (decoder o televisore con Cam), una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della Cam certificati Tìvùsat, che come detto si dimostra una piattaforma a misura di giovanissimi. E anche per questo in Italia la guardano – secondo le stime Auditel - 2.780.000 famiglie, mentre le smartcard attivate sono 4.400.000. Una piattaforma gratuita in grado di illuminare ogni angolo del Paese e che ti offre già adesso quello che il terrestre ti darà forse tra due tre anni. Il tutto a fronte di un singolo investimento per la Cam, che viaggia tra i 90 e 100 euro. Oppure per il decoder, che costa tra i 100 e 140 euro. Qualcosina in più si spende se si vuole il 4K (il bouquet conta sette canali) che richiede prestazioni superiori.

E ANCHE NEL 2022 C’E’ IL BONUS TV

Ad agevolare il portafogli, poi, c’è il bonus tv utilizzabile anche per chi sceglie Tivùsat. In tempi di passaggio al digitale terrestre di nuova generazione, il governo ha appena approvato il rifinanziamento di 68 milioni per 2022 di incentivi all'acquisto di televisori e decoder compatibili con il nuovo standard. Una misura che stima di raggiungere oltre 5 milioni di famiglie. I 68 milioni previsti dalla legge di bilancio andranno ad aggiungersi ai fondi non spesi della precedente dotazione, dunque per il 2022 ci sono a disposizione circa 170 milioni di euro.

