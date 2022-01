Fedez e l'incidente doloroso dopo il Covid. Lo sfogo: "Fa malissimo"

08 gennaio 2022 a

Prima il Covid che li ha stesi poi l'incidente in montagna. Non c'è pace per i Ferragnez nell'ultimo periodo. Dopo il Capodanno in quarantena per Chiara Ferragni e il marito rapper Fedez è arrivato l'ennesimo doloroso imprevisto. A raccontare l'incidente in montagna è stato il diretto interessato in una storia Instagram, dove appare col mento tagliato e sanguinante: "Non farò mai più lo slittino per bambini, mi sono aperto la faccia" confessa. "Mi fa malissimo" ammette lui che in montagna dopo il virus proprio non sarebbe voluto andare ma è stato costretto dalla moglie influencer. Per la coppia più social di sempre l'ennesimo imprevisto di queste vacanze di Natale.

