Oroscopo 2022 di Barbanera, lo Scorpione mese per mese:centri prestigiosi bersagli

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno dello Scorpione. Il quadro del 2022 ha tonalità vivide, sorprendenti e a tratti incantevoli. Non sempre i colori saranno fra loro accordati, ma non saranno mai banali, perché gli eventi che si snodano non ti annoieranno mai. Giove, Nettuno e Plutone ti guarderanno dall’alto intervenendo quando sarai in difficoltà. E stimoleranno la fantasia creatrice, tuo punto di forza in ogni circostanza.

Lo Scorpione e l'amore

Sarà un anno speciale per uscire da un’inerzia emotiva dove il tempo, le abitudini e la routine hanno messo in secondo piano l’amore, il desiderio, l’attrazione. Da quanto tempo non parlate di voi e tra di voi in coppia? Da quanto tempo i problemi di ogni giorno vi hanno allontanato e hanno reso meno fluida l’espressione del sentimento? Forse troppo. È naturale che tu senta crescere l’insoddisfazione al ricordo di quello che è stato. Ora hai davvero bisogno di ripensare la tua idea di coppia e renderla aderente ai tuoi desideri. Tra il dire e il fare ci sarà da attraversare il mare degli equivoci, delle ferite del passato, aggirando gli scogli dell’incomprensione e della diffidenza. Ad aiutarti nella traversata fino a Maggio ci sarà un ottimo Giove, che spinge al dialogo, alla comunicazione, all’empatia, alla dolcezza. Un lasciapassare che ti aprirà qualsiasi porta, compresa quella del paradiso!

Lo Scorpione e il lavoro

Anno dinamico fin dalle prime battute, con un ambizioso Plutone in Capricorno e un bel Giove in Pesci. Passaggi che indicano la possibilità di vendere bene la tua immagine, la tua attività, le tue competenze e che al tempo stesso indicano il desiderio di un appagamento assoluto cui non sempre riuscirai a dare un nome. Sarà però la molla che ti inviterà ad alzare il tiro, a osare di più, ad assumere un ruolo più adatto alle tue capacità. Progetti e obiettivi che forse richiedono tempi lunghi per maturare e una strategia lucida e astuta. Occorreranno anche costanza, tenacia e in qualche caso ci sarà da sostenere l’opposizione dei familiari alle tue scelte, ridimensionare qualche aspettativa e rivedere regolarmente i dettagli delle tue iniziative. Un cammino durante il quale avrai modo di rivedere alcune certezze, di rottamarne altre. In questo percorso potresti anche scoprire che il lavoro attuale ti offre molto di più di quanto non credi e che non c’è bisogno di operare un taglio netto per sentirti soddisfatto. A incidere sulla tua perdita di motivazione dopo anni potrà essere il peso della routine, la sensazione di stasi o rapporti poco scorrevoli con colleghi e collaboratori. Tutte questioni risolvibili senza bisogno di cambiamenti radicali, specie se non hai previsto un piano B da mettere in atto.

Gennaio - Un 2022 che inauguri con gli influssi benefici di Venere. Sarà la dea a indicarti la direzione giusta dove andare, specie se nel tuo cuore si agitano ancora dubbi.

Febbraio - Marte e Venere fanno rifiorire la passione. Ma chi ha detto che il tuo segno ha difficoltà a esprimere i sentimenti? Ora ti attesti ai primi posti dei grandi amatori.

Marzo - Occorre molta diplomazia per sciogliere alcuni nodi che si sono creati al lavoro. Saturno e Urano ti consigliano di non forzare la mano con i tuoi collaboratori.

Aprile - Le amicizie sincere ti alleggeriscono mentalmente dal tran tran lavorativo di tutti i giorni. E il tuo senso dell’umorismo sa ripagarle con spigliata freschezza.

Maggio - I tuoi figli ti strapazzano con i capricci? È il momento di essere autorevoli, ma non autoritari. Nettuno ti dona la dolcezza unita alla fermezza per farti ascoltare.

Giugno - C’è bisogno di una fase di relax. Urano ti ha affaticato un po’ più del solito! È giusto ritagliarti uno spazio di evasione dove non ti senti pressato da nulla.

Luglio - A casa, in ufficio, sei in una girandola di impegni che ti vedono trottare senza posa. A fine mese Venere ti regala spazi di libertà, dove vivere i tuoi piaceri.

Agosto - In viaggio ti abbandoni al gusto per la scoperta. Nettuno ti invita a trovare sempre nuovi stimoli e spunti di esplorazione, in ogni angolo ti capiti di trovarti.

Settembre - Riprendi l’attività lavorativa e un bel Mercurio ti fa coordinare sapientemente i tuoi impegni. Riesci a ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo possibile.

Ottobre - Hai mente salda e nervi d’acciaio. Plutone rafforza la grinta per superare brillantemente una competizione tra colleghi, specie se svolgi una libera professione.

Novembre - Venere è ospitata nel tuo segno e tutto ti sembra più facile e piacevole. Anche Giove torna a sorriderti adesso. Approfittane per coltivare i tuoi affetti.

Dicembre - Le feste natalizie arrivano in tempo per farti riprendere fiato, dopo un anno, certo un po’ faticoso, ma dove hai saputo mettere punti fermi e rinsaldare rapporti.

