Oroscopo 2022 di Barbanera, il Leone mese per mese: ti cimenti in situazioni vivaci e avventurose

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno del Leone. Toni accesi dipingono il quadro degli eventi del 2022. È Giove l’artista celeste che dalla primavera in poi rallegra il tuo cielo con un’esplosiva gioia di vivere! Saturno e Urano addensano invece poche nubi passeggere all’orizzonte, ma con l’obiettivo di misurare il tuo valore. Marte da Settembre ribadirà la tua bravura, facendoti primeggiare a tutto campo e rendendoti meritata giustizia.

Il Leone e l'amore

I dubbi, ti sembrerà strano, saranno i tuoi migliori compagni. Già dallo scorso anno, qualcosa dentro di te ha cominciato a ripetere che la sintonia si è incrinata, il rapporto di coppia mostra le corde, si è assestato su un tran tran sempre uguale. Partendo da questa realtà e dalla tua esigenza di un sentimento che faccia palpitare il cuore, punti a trasformare l’esistente. In questo compito non facile avrai dei validi aiuti: il dialogo, l’entusiasmo, l’intraprendenza. Ci saranno momenti in cui sarai assalito dallo sconforto, altri in cui vedrai l’uscita dal tunnel. In una giostra di emozioni contrastanti, di bisticci e capricci, di progetti rimandati, di richieste inascoltate, scoprirai come rafforzare la complicità e condividere i sentimenti. Qualunque sia la tua condizione affettiva, a guidarti sarà la spinta a non accontentarti della mediocrità.

Il Leone e il lavoro

Benché la fase che stai attraversando sia un po’ complessa, il bilancio a fine anno sarà in attivo. Le occasioni migliori, anche per la ricerca di una nuova o di una prima occupazione, fioccheranno a partire da maggio quando, dopo un lungo periodo di incubazione, emergeranno nuove idee e con esse la chiarezza dell’obiettivo che vuoi raggiungere. Il compito a casa assegnato dall’opposizione di Saturno, che fa leva su una possibile insoddisfazione di fondo, su rapporti poco scorrevoli con l’autorità, su una situazione stagnante che si trascina da tempo e nella quale senti di aver perso di vista le tue intime aspirazioni, è quello di riportarti all’essenziale e di mettere a fuoco le tue priorità. Insomma un recupero dello spirito migliore del lavoro come fonte di realizzazione personale e non solo come mezzo per sbarcare il lunario. Tieni conto che i cambiamenti scaturiti dalla voglia di ribaltare la situazione e di riscrivere le regole vanno comunque costruiti, cercati, pianificati, con la consapevolezza che potrebbe esserci bisogno di tempo per realizzarli, forse più di quello che sei disposto ad attendere. Tuttavia gli spiragli che si apriranno dalla tarda primavera in avanti saranno la conferma di cui avrai bisogno per continuare a tenere la presa e a non mollare gli ormeggi.

Gennaio - L’anno inizia con un felice e trionfante squillo di fanfara. Il prode Marte è nel tuo segno per darti man forte in ogni settore! Scalda i motori e parti spavaldo e deciso.

Febbraio - Moderare gli impulsi non è sempre il tuo forte. Ma in questa fase Giove ti mette un freno e per fortuna ti insegna la prudenza di non dire sempre quel che pensi.

Marzo - Ti stupisci che un’amicizia si stia trasformando in qualcosa che sembra proprio amore? Non avere tanti dubbi o esitazioni: vai adesso dove ti vuol portare Venere!

Aprile - Saturno e Plutone pongono freni alle tue ambizioni e ai tuoi obiettivi? Prima della tanto agognata vittoria bisogna che tu sappia accettare parziali sconfitte.

Maggio - C’è un inebriante profumo di nuovi amori che aleggia nell’aria rendendola frizzante. Sorridi e cogline la vera essenza. Giove e Venere precedono le tue mosse.

Giugno - Riesci in modo encomiabile a trovare l’accordo tra posizioni apparentemente non conciliabili. È il tuo animo zen a bloccare sul nascere le scaramucce casalinghe.

Luglio - Decidere tra la carriera o l’intimo appagamento degli affetti? È Saturno o Venere che ti guida? A te è dato di operare la scelta. E proprio non ti sarà facile!

Agosto - Sotto l’ombrellone, a crogiolarti al sole, insieme a te ecco Venere, Marte e Giove: a colorare i tuoi entusiasmi, a innalzare gli ardori. Ad alimentare passioni.

Settembre - Terminate le ferie, ti costa una gran fatica ritornare in ufficio? Ti aiuta la compagnia spassionata degli amici di sempre, cui raccontare le recenti imprese.

Ottobre - Saturno e Plutone ti spronano a non demordere, a perseguire i tuoi obiettivi. Ti senti sotto esame e il giudice che è in te soppesa, severo, pro e contro.

Novembre - Finalmente ritorna il sereno: è Venere che illumina con magnificenza il tuo cammino. Un amore nuovo ti riempie il cuore e dirada così ogni residua incertezza.

Dicembre - Nubi minacciose si addensano all’orizzonte, ma interviene Mercurio a liberare la tua gioia di vivere. Che dilaga con entusiasmo e contagia chi ti vuol bene.

