Le suore di clausura posano per un calendario: ecco Laus Deo

A Città di Castello nel Monastero di Santa Veronica Giuliani le suore sono uscite dalla clausura svelandosi per un calendario di beneficenza. Laus Deo è il nome dell’iniziativa. “Le parole che troverete - spiega suor Chiara - vogliono essere un invito a ritornare sulle pagine della Sacra Scrittura per scoprire quanto esse hanno ancora oggi qualcosa da dire alla nostra umanità. La Bibbia ci insegna a vedere con ‘occhi nuovi’ gli altri, il mondo e gli eventi anche drammatici dell’esistenza: è il paradosso del cristianesimo che vede negli inferi il ‘luogo’ dove nasce il nuovo di Dio. Il nostro augurio e la nostra preghiera è che tutti noi possiamo avere occhi che in qualche modo vedono l’invisibile, anche e soprattutto nel buio della prova e della disperazione”, conclude suor Chiara facendo inevitabilmente al periodo che il mondo e l’Italia stanno vivendo fra paure, incertezze e ricerca spasmodica della speranza per guardare al futuro con rinnovato ottimismo per uscire dal tunnel del Covid.

Da gennaio a dicembre ogni mese del 2022 il calendario delle suore di clausura propone foto in bianco e nero di momenti inediti di vita monastica quotidiana mai visti prima d’ora affiancati da brani della Bibbia, di testi sacri e considerazioni che collegano il passato al presente. Un modo davvero inedito che le otto sorelle del Monastero di Santa Veronica Giuliani hanno scelto dopo secoli di ferrea clausura per comunicare con l’esterno e lanciare messaggi di grande impatto sociale. Dalla primavera del 2021 hanno anche aperto un proprio profilo Facebook divenuto nel corso dei mesi un punto di riferimento ‘social’ di fedeli e navigatori incuriositi da questa novità. Ed ora ecco una nuova pubblicazione, un nuovo calendario.

