Papa Francesco si sente poetico e a Natale cita Dante e lancia un messaggio bucolico

A sorpresa nel suo messaggio e nella benedizione urbi et orbi per il Natale papa Francesco trova una vena poetica e cita Dante Alighieri per raccontare la venuta del Bambinello: “Oggi l'amor che move il sole e l'altre stelle” - ecco la citazione dantesca - “si è fatto carne”. Il Papa ha continuato: “È venuto in forma umana, ha condiviso i nostri drammi e ha rotto il muro della nostra indifferenza. Nel freddo della notte protende le sue piccole braccia verso di noi: ha bisogno di tutto ma viene a donarci tutto. A Lui chiediamo la forza di aprirci al dialogo. In questo giorno di festa lo imploriamo di suscitare nei cuori di tutti aneliti di riconciliazione e di fraternità. A Lui rivolgiamo la nostra supplica”.

Il Papa è tornato nel messaggio urbi et orbi anche su uno dei suoi cavalli di battaglia: il rispetto dell'ambiente: “Verbo eterno”, ha supplicato Francesco, “che ti sei fatto carne, rendici premurosi verso la nostra casa comune, anch'essa sofferente per l'incuria con cui spesso la trattiamo, e sprona le autorità politiche a trovare accordi efficaci perché le prossime generazioni possano vivere in un ambiente rispettoso della vita

