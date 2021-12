La carica dei Babbo Natale in bicicletta: pedalata di solidarietà nel centro di Roma

12 dicembre 2021 a

Dal 2011, nel periodo prenatalizio, è stata organizzata una Pedalata dei Babbo Natale nel pieno rispetto del codice della strada, nel centro di Roma, per raccogliere fondi a favore della Onlus “Peter Pan, per l’accoglienza di bambini e adolescenti malati oncoematologici”.

L’evento ha raggiunto negli anni enorme interesse mediatico e numerosi cittadini romani e non che viaggiano sulle due ruote hanno aderito all’evento; nelle ultime edizioni è stata stimata un affluenza di circa 1000 Babbi Natale.

Il classico tragitto prevede il passaggio nelle vie e piazze più belle di Roma: Colosseo, Via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia, Via del Corso, Via del Tritone, Via dei due Macelli, Piazza di Spagna, Via del Babbuino, Piazza del Popolo, Via del Corso, Piazza del Popolo, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Sant’Andrea della Valle, Corso del Rinascimento, Via di Pasquino, giro di Piazza Navona, Piazza San Pantaleo, Corso Vittorio Emanuele, Ponte Vittorio Emanuele, Lungotevere in Sassia, Lungotevere Gianicolense, Salita della Lungara, Via San Francesco di Salles, arrivo all’Associazione Peter Pan.

