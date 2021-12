Il ruolo degli Igienisti Dentali nella prevenzione delle malattie cardiovascolari

09 dicembre 2021 a

a

a

Il ruolo degli igienisti dentali nel mondo occidentale è sempre stato tenuto ai margini rispetto alle altre figure sanitarie, in particolare in Italia dove le cure odontoiatriche sono affidate per lo più alla sanità privata e l’accesso alle facoltà universitarie mediche è affidata a test d’ingresso poco inclusivi.

Tuttavia, soprattutto in questo periodo di pandemia e di vaccinazioni di massa, la professionalità degli igienisti dentali è stata rivalutata, poiché possono avere un ruolo davvero cruciale nelle malattie cardiovascolari, target preferenziale di quello che viene definito “Long Covid”.

Gli igienisti dentali hanno la conoscenza, l'abilità e la formazione professionale che collegano la salute orale e la salute vascolare. La salute orale ha un impatto diretto sul sistema vascolare, con malattie parodontali ed endodontiche direttamente associate allo sviluppo di malattie vascolari, infarto e rischio di ictus ischemico. La complessità della malattia vascolare (aterosclerosi) richiede un approccio inclusivo alla cura, compreso lo specialista in salute orale.

Le malattie cardiovascolari (CVD) rimangono la principale causa di morte e disabilità nei paesi sviluppati, creando un catastrofico sforzo finanziario sul nostro attuale sistema sanitario.

Comprendendo il profilo di rischio multifattoriale di questa malattia, diventa chiaro che è necessario un team multidisciplinare per raggiungere un benessere ottimale. Gli igienisti dentali sono partner vitali nella cura con il team medico.

Come formare igienisti dentali da inserire in team multidisciplinari

Sempre più giovani che decidono di approcciare a questa professione così importante in un quadro olistico della sanità pubblica, scelgono un percorso di laurea medica in Spagna, anziché in Italia.

Questo ha notevoli vantaggi, ma i principali sono due:

- Velocità di iscrizione, nessuna selezione impari all’ingresso, un sistema di voto basato sulla meritocrazia:

- Approccio di studio molto più pratico che teorico, gli studenti entrano nei laboratori di esercitazione quasi sin da subito, utilizzando tecnologie avanzate.

Tra le diverse scelte di materie sanitarie c’è proprio il corso di igienista dentale in Spagna , che permette di conseguire una laurea con una modalità di fruizione flessibile e soprattutto accessibile anche a chi decide di non trasferirsi e raggiungere la facoltà solo per le esercitazioni pratiche, grazie alle lezioni 100% online.

Una volta conseguita la laurea bisognerà intraprendere il percorso di riconoscimento della sua validità in Italia, per poter esercitare la professione. Per non incorrere in errori e vanificare il lavoro fatto fin qui, meglio affidarsi a enti esperti in formazione come EISAF, in grado di supportare lo studente lungo tutte le tappe.

Il ruolo dell’Igienista Dentale nell'assistenza sanitaria

Tornando all’importanza di questa figura sanitaria, l'American Dental Hygienists' Association nel 2010 ha riconosciuto che gli igienisti sono parte integrante del team sanitario. Nello specifico, gli igienisti dentali sono esperti nella prevenzione delle malattie poiché conducono valutazioni dell'igiene dentale, determinano interventi di igiene dentale appropriati e, in base al loro giudizio clinico, pianificano, implementano e valutano la componente di igiene dentale del piano di trattamento complessivo. Gli igienisti dentali lavorano in collaborazione con altri operatori sanitari per promuovere la salute orale ottimale al pubblico.

Con questa definizione in atto, gli igienisti dentali hanno assunto il ruolo di partner chiave nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Per apprezzare appieno la connessione orale/sistemica in relazione al benessere vascolare, è necessario comprendere la salute dal punto di vista delle arterie e della bocca. La salute arteriosa (o benessere cardiovascolare) è:

• Uno stato per il quale l'aterosclerosi è assente;

• Non c'è infiammazione e la prevenzione primaria può essere efficace;

• Se l'aterosclerosi è presente nel sistema arterioso, è presente un'infiammazione e può essere necessaria una prevenzione secondaria o terziaria.

La salute orale ottimale, in relazione al benessere vascolare, è un ambiente orale privo di infiammazione. Quando infiammati, i patogeni orali possono invadere il sistema vascolare e creare l'opportunità di uno stato di malattia aterosclerotica instabile. Ci sono molte condizioni che causano l'infiammazione vascolare. I batteri orali derivanti dalla malattia parodontale) è una di queste condizioni.

Il linguaggio parlato tra la comunità medica e odontoiatrica per quanto riguarda le malattie cardiovascolari deve essere quello del riconoscimento reciproco. Nella comunità medica, i dati di laboratorio vengono utilizzati per rivelare le cause nascoste dell'infiammazione vascolare. Gli esami del sangue e delle urine vengono utilizzati per valutare l'efficacia del trattamento, dello stile di vita e degli interventi farmaceutici sulla parete arteriosa. Forniscono la sicurezza di sapere che il paziente è al sicuro. Allo stesso modo, gli operatori sanitari possono fare affidamento sulla tecnologia per identificare l'aterosclerosi asintomatica e seguire la malattia nel tempo.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.