Natale 2021, il regalo tecnologico è anche chic. Le idee sotto l'albero

Grazia Crocco 02 dicembre 2021

Natale si avvicina, per non ridursi all’ultimo momento vi segnaliamo i prodotti tecnologici più interessanti da poter regalare. Dall’ultima novità a strumenti utili per la vita digitale di tutti giorni, ecco una piccola selezione di dispositivi per tutti i gusti e tutte le età.

SMARTPHONE E TABLET

L’offerta è sterminata ma se quest’anno volete stupire sotto l’albero non resta che regalare il Samsung pieghevole Z FLIP 3 5G (la versione da 128 GB costa 1.099 euro mentre quella da 256 GB circa 1.149). Flessibile, dicevamo, ma l’always-on display lo rende un cellulare versatile e per tutti gli usi, senza contare che la fotocamera ha una risoluzione da reflex.

Per gli amanti della galassia Apple c’è il nuovo arrivato tra i top di gamma: l’ iPhone 13 Pro Max (da 1.289 euro) con display Super Retina XDR OLED, una sorprendente tripla fotocamera posteriore, video in HDR con Dolby Vision e tutto ciò che rende l’iPhone uno degli oggetti tech più desiderati. Nel mondo Android si segnalano due prodotti in cui la qualità dell'immagine è senza compromessi: Xiaomi 11T Pro (a partire da 599 euro) con comparto fotografico con tecnologia Cinemagic e il Vivo X60 Pro con lenti ZEISS (si trova a partire da 720 euro).

Tra i dispositivi convertibili, un po’ tablet un po’ laptop, si segnala Lenovo Chromebook IdeaPad Flex 5 (da 399 euro) buon inizio per la produttività in movimento.

CUFFIE E SPEAKER

Per gli amanti della musica si possono regalare gli auricolari Shape1. Sono dotati di capsule a goccia e di un’innovativa custodia per la ricarica. La tecnologia wireless, permette di ascoltare musica in alta definizione e la modalità stereo una performance perfetta. Il prezzo parte dai 39,99 euro. Lo Speaker Bluetooth PANTONE si distingue per il suo design colorato e moderno. Ha un’ autonomia di 10 ore. E’ disponibile in 4 differenti colorazioni. Viene sui 24,99 euro.

SMARTWATCH

Regalo economico ma di grande impatto è il bracciale per il fitness smartwatch Mi Smart Band 6 NFC. Permette il pagamento contactless insieme alla nuova NFC, la misurazione dellaa saturazione dell’ossigeno, cicli del sonno, livelli di stress. Prezzo ufficiale: 54,99 euro.

L’Apple Watch SERIE 7 ha un schermo Retina e si ricarica in 45 minuti. Una tastiera qwerty virtuale permette di rispondere ai messaggi direttamente dal Watch. Disponibile in due versioni e cinque colori in alluminio, offre anche il misuratore del livello d'ossigeno nel sangue, il cardiofrequenziometro elettrico e l'altimetro sempre funzionante (a partire da 439 euro).

MOBILITÀ ELETTRICA

Per chi ama muoversi con il monopattino elettrico c’è Xiaomi Mi Electric Scooter 3.Disponibile in due colori è molto comodo da trasportare. Arriva a 25km/h con un motore molto potente. Si guida facilmente su qualunque tipo di strada. È dotato di ultimi sistemi di sicurezza.Prezzo ufficiale: 450 euro.

Per documentare escursioni e avventure serve una action cam, come la Dual-S di Nilox (da 129,95 euro) dotata di doppio schermo, riprese in 4K fino a 60 fps, custodia waterproof fino a 30 metri di profondità.

REALTÀ AUMENTATA E CONSOLE

L’oggetto dell’anno sono i Ray-Ban Stories, smart glasses di ultima generazione che uniscono stile e funzioni tech, realizzati da Facebook ed EssilorLuxottica. Il peso è praticamente uguale a quello di normali occhiali ma c’è un processore Snapdragon integrato, dual camera da 5 MP con funzionalità foto e video, auricolari open-ear molto discreti e un sistema audio composto da tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità durante le telefonate e i video. Per la privacy, quando chi li porta attiva la fotocamera si accende un led. Da 329 euro.

Per gli amanti dei videogiochi c’è l’ultimo modello di PlayStation , la numero 5 (499 euro la versione con lettore ottico, 399euro la versione Digital Only) maSony mette in vendita anche il Pulse 3D Wireless Headset: cuffie per PS5 che supportano l'audio 3D e la tecnologia di cancellazione del rumore per quanto riguarda il microfono. Regalo utile per i gamer e molto nerd è Seagate Star Wars Beskar Ingot Drives (da 179.90 euro), unità disco esterna ispirata alla grafica di The Mandalorian. Roba da Jedi.

