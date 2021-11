A1 Life: la protezione offerta da un'assicurazione su misura

22 novembre 2021 a

Le questioni che riguardano i servizi assicurativi vengono spesso percepite come poco chiare e rimandabili a un imprecisato futuro. La realtà delle cose è però ben diversa e questo atteggiamento può essere molto rischioso. In Italia, la tendenza a sottovalutare l’importanza di un’adeguata protezione è oggi molto diffusa, come raccontano i dati. Proviamo a capire meglio questo fenomeno e come trovare intermediari assicurativi in grado di offrire il giusto supporto in un ambito così delicato.

Assicurazioni: i dati attuali

I numeri sono significativi: ben 47 milioni di italiani oggi non hanno un’assicurazione sulla vita e 1 persona su 2 non ha un’assicurazione sulla casa (fonte: ilsole24ore.com). Dati significativi, che testimoniano quanto questo aspetto sia trascurato, nonostante l’elevata possibilità che si verifichino imprevisti più o meno gravi. Ricercare maggiore sicurezza per sé e la propria famiglia denota una grande assunzione di responsabilità, ma non sempre si trova l’interlocutore giusto per capire quale sia la soluzione migliore.

L’importanza di avere un’assicurazione

Un’azienda come A1 Life ha ben presente questa problematica e si impegna, quindi, a formare consulenti assicurativi disposti al dialogo e capaci di sciogliere ogni dubbio, fornendo tutte le informazioni necessarie in maniera accurata ed esaustiva. Tra i diversi compiti che svolgono i consulenti, rientra anche quello di illustrare i rischi che si corrono ogni giorno, come dover gestire pesanti danni alla propria abitazione dovuti a eventi atmosferici o a una perdita d’acqua. Senza lasciarsi prendere da eccessivi allarmismi, casi di questo genere e molti altri ancora capitano di frequente e non è sempre semplice riuscire ad affrontare spese impreviste, a volte anche ingenti.

Il ruolo del consulente assicurativo

Un piano assicurativo valido deve tenere conto di tanti aspetti e andare incontro alle specifiche esigenze della persona. Per facilitare questo scopo, i consulenti A1 Life si servono di un esclusivo strumento tecnologico, il Prevision Family, in grado di analizzare i dati inerenti alla situazione attuale e che riguardano, per esempio, la salute, la casa o il lavoro. Questi fattori vengono integrati con le aspettative del cliente in modo da individuare, su base scientifica e oggettiva, le soluzioni di volta in volta più adeguate. La formazione di alto livello che A1 Life dedica ai consulenti permette l’acquisizione di un’ampia gamma di competenze, dalla conoscenza approfondita di normative, prodotti e strumenti di analisi, allo sviluppo di doti di empatia e comunicazione. Un processo formativo che non si interrompe, ma che prosegue per tutta la carriera per offrire la possibilità di essere sempre aggiornati su tutte le novità del settore.

Una protezione su misura

I prodotti disponibili oggi offrono la possibilità di proteggere persone, immobili e beni in maniera efficace e secondo le modalità più consone alle proprie risorse. Si può accedere, infatti, a piani di risparmio distribuiti sul lungo periodo oppure sul breve, senza andare a intaccare il proprio tenore di vita. Una passo importante, dunque, da non rimandare, per conquistare da subito tutta la serenità che solo un profondo senso di sicurezza può trasmettere.

