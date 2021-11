Studio Ruffinotti, precisione e meticolosità al servizio del cliente

16 novembre 2021 a

Lo studio legale Ruffinotti si occupa di diversi ambiti del diritto civile, e pone particolare attenzione per il diritto di famiglia. Nasce a Roma, nel 2012, inizialmente come realtà esclusiva nel contenzioso bancario. Nel corso degli anni, con una costante crescita professionale ed esperienziale, lo Studio Ruffinotti & Partners ha saputo evolversi ampliando non solo le materie di competenza ma anche la propria presenza sul territorio nazionale con l’apertura, oltre che nella capitale, anche ad Alessandria. I collaboratori dello studio dedicano da sempre una scrupolosa attenzione, fin nei minimi particolari, alla propria disciplina di competenza quali diritto del lavoro, risarcimento derivante da sinistro stradale anche mortale, responsabilità medica, al fine di soddisfare a pieno le molteplici esigenze degli assistiti. Affidarsi allo studio Ruffinotti & Partners significa rivolgersi a dei professionisti che fanno della preparazione e dell’attenzione al dettaglio i loro principali punti di forza. “Uno dei capi in cui operiamo con maggior passione è il diritto di famiglia - ci confida l’Avvocato Matteo Ruffinotti, founder dello studio - ed è anche l’ambito che ci impegna maggiormente. Si tratta principalmente di saper gestire delle situazioni molto particolari, situazioni che a volte esulano dalle mere questioni economiche abbracciando anche quelle affettive e sentimentali”.

La pluriennale esperienza dell’ Avvocato Ruffinotti e dei suoi collaboratori li porta a saper gestire al meglio i contenziosi che si vengono a creare in ambito familiare. “Lo studio - continua l’Avvocato - focalizza il proprio modus operandi sull’aspetto relazionale con i coniugi principalmente in casi di separazioni, divorzi, soprattutto in presenza di figli minori. Inoltre, gli aspetti inerenti il contenzioso in ambito familiare non si limitano esclusivamente a separazioni e divorzi ma sono molteplici, di conseguenza ci occupiamo anche di tutela e affidamento dei figli minori, modifiche delle condizioni della separazione e del divorzio, determinazione, revoca o modifica dell’assegno di mantenimento e divorzile. Con l’esperienza abbiamo elaborato tecniche di mediazione che ci hanno permesso di risolvere controversie che, all’apparenza, sembravano inconciliabili tant’è che la maggior parte dei contenziosi iniziati come giudiziali si sono permutati in consensuali/congiunti in virtù di un intervenuto accordo raggiunto in corso di causa. Ritengo che l’avvocato che si occupa di diritto di famiglia deve essere in grado di affrontare e gestire innanzitutto la fase patologica del rapporto coniugale. Saper sostenere gli effetti della crisi coniugale rispetto ad alcuni obblighi che nascono dal matrimonio, gli effetti della separazione rispetto al rapporto matrimoniale quindi i problemi legati allo svolgimento della vita matrimoniale”. Lo studio , presente sia al centro che al nord del nostro Paese, si prefissa l’obiettivo di crescere ulteriormente. L’idea è quella di aprire una nuova sede anche al sud, per raggiungere quella clientela che ad oggi può usufruire dei nostri servizi solo grazie alla tecnologia.

Sito: www.studioruffinotti.it

Facebook: Studio Legale Ruffinotti & Partners

