Rihanna, spunta il backstage Savage x Fenty: lo show in lingerie è esplosivo

Da anni ormai Rihanna Savage x Fenty è la sfilata di lingerie più sexy e attesa grazie alla sempre ricca partecipazione di cantanti, attrici e modelle in linea. Da settembre il capitolo numero 3 della saga è disponibile sulla piattaforma Prime Video di Amazon ma su Instagram spunta il backstage di Rihanna tra canzoni hip hop, performance di danza moderna e look in pizzo 4.0. Un filmato esplosivo che racconta l'evento Rihanna Savage x Fenty Vol.3 dove hanno sfilato modelle del calibro di Irina Shayk, Lourdes Leon, Gigi Hadid, Vanessa Hudgens, Cindy Crawford.

In tutta la sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di album, 215 milioni di tracce digitali di cui 100 milioni solo entro i confini statunitensi, che la pongono tra gli artisti di maggior successo nel panorama discografico internazionale

