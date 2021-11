E-Commerce in crescita, ma ancora pochi gli artigiani online

02 novembre 2021 a

L’eCommerce in Italia cresce ancora nel 2021, tornando a un ritmo simile a quello pre-pandemia, per un volume totale di 39,4 miliardi di euro (+21% rispetto all’anno precedente): questi, in sintesi, i risultati del report appena diffuso dall’ Osservatorio eCommerce B2c. In particolare, gli acquisti di prodotto segnano un +18% e toccano i 30,5 miliardi di euro, mentre quelli di servizi- dopo la forte crisi del 2020- crescono del +36% e raggiungono gli 8,9 miliardi di euro.

Una tendenza forte nelle abitudini dei consumatori, da cui restano escluse categorie che valgono miliardi di euro di fatturato. Parrucchieri ed estetisti, meccanici e professionisti della manutenzione della casa: oltre 800mila artigiani, per un mercato complessivo superiore a 43 miliardi di euro, presenti online per appena lo 0,2%. Un’inversione di tendenza è prevista nell’immediato futuro, con un potenziale di crescita dell’e-commerce dei servizi professionali del 52% anno su anno da qui al 2025, e un grande aiuto che arriva da innovazione e soluzioni digitali. Come quella creata da due startupper, Mariano Carpentieri e Vincenzo De Luca, con cheprofessionista.it. La startup ha l’obiettivo di mettere online il lavoro degli artigiani con una piattaforma di servizi geolocalizzati che garantisce crescita ai lavoratori e transazioni chiare e tutelate per i clienti.

Dal lato dei professionisti, infatti, la garanzia del ritorno sull’investimento sostenuto per essere presenti sulla piattaforma è un incentivo a sfruttare il potenziale del digitale e della geolocalizzazione. Per il cliente, scegliere un servizio professionale attraverso la piattaforma significa chiarezza e sicurezza su pagamenti e qualità delle prestazioni.

