X Municipio, Monica Picca (centrodestra): "Pronti a dare al litorale il volto che merita"

Damiana Verucci 14 ottobre 2021 a

a

a

Monica Picca, in corsa per il centrodestra, è in netto vantaggio sull’avversario, come consolidare questo risultato?

«Quello che sto facendo è riavvicinare tutto l'elettorato che ha creduto in me, mi sono occupata molto di sociale, ho portato 1800 proposte come opposizione che erano istanze che andavo a recepire sul territorio. Questo Municipio non è solo Ostia ma anche l'entroterra pieno di risorse, che è stato però devastato da una mala gestione di questi anni. Non è stata data la giusta risposta al decoro e al rilancio di un territorio che parte dal mare; il turismo va incremento dalla viabilità e invece cosa è stato fatto? La sospensione di tre fermate strategiche sulla Roma-Lido che ha messo in ginocchio i pendolari».

Una donna, una realtà difficile quella del X Municipio, i cittadini hanno votato più la sua persona o il partito che lei rappresenta?

«Il dato personale mi dà tanta soddisfazione e forza di andare avanti. Sul mio nome si è andati al di là dell'appartenenza partitica e ripeto, non posso che esserne felice. Mi permetta di ringraziare il centrodestra perché la scelta è ricaduta sulla mia figura e gli elettori hanno premiato a mio parere una candidatura che è stata molto territoriale».

Che tipo di cambiamento vuole dare a questo Municipio?

«Innanzitutto di immagine. In questi cinque anni c'è stata una criminalizzazione totale di questo territorio, rappresentato dal 99% da gente per bene. Voglio restituire sicurezza ai cittadini, partendo dai servizi. Che devono essere fruibili. Faccio l'esempio delle spiagge libere, quello che è stato fatto negli ultimi cinque anni è semplicemente assurdo, niente accesso ai disabili, bagnini a ore. Ecco, iniziamo a ridare i servizi a chi vive su questo territorio».



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.