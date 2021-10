Bobo Vieri e il nuovo format sui social: ecco l'aperitivo virale. Fan in tilt

Francesco Fredella 13 ottobre 2021 a

Fan in estasi. Orario dell’aperitivo, Bobo Vieri lancia un nuovo contest su Instagram: una diretta con tanto di Bombeer al seguito, la sua birra-talismano durante gli Europei. Un boom vero e proprio. Quasi 4 mila persone connesse al primo minuto con un numero che sale durante la diretta. Vieri sperimenta ancora una volta ed è subito boom. C’è chi scrive: “Bobo mi aiuti?” E chi dice: “Buona la birra”. Insomma, la prima prova generale social va benissimo: Vieri segna un altro gol l’ennesimo. Sembra, da rumors, che Vieri ripeterà l’esperimento. Unica accortezza: occorre presentarsi in onda con la Bombeer. Durante la prima diretta ci sono anche Driss El Faria e Fabrizio Vallongo soci di Bobo in questa avventura. Per l’ex capocannoniere dell’Inter si tratta di un bel momento imprenditoriale: la Bomberr (in tre tipologie) è andata a ruba durante l’estate. E le previsioni per l’inverno sono da capogiro.

