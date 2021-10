Ecco l'illusionista più folle del mondo, il trucco in stile Matrix lascia a bocca aperta

03 ottobre 2021

Trucchi impossibili come un bastone che diventa un serpente, bottiglie che spuntano dal nulla, pareti di vetro che spariscono solo per lui, pesci rossi che escono fuori da una banconota. Le "magie" di questo prestigiatore-illusionista sono incredibili, come quella in cui sostenuto da una energia invisibile si piega come in un film della saga di Matrix. Il video su TikTok.