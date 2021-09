Vittorio Sgarbi svela la "truffa" di Roberto Benigni alla moglie

03 settembre 2021 a

Sgarbi svela la truffa amorosa di Roberto Benigni. Tutti incantati dalle frasi rivolte a Venezia alla moglie Nicoletta Braschi, e già nelle case le mogli accusavano i mariti: "tu non mi hai mai detto parole così". Beh adesso salta fuori che non erano farina del sacco di Benigni.

Ma una citazione del poeta e scrittore argentino Jorge Luis Borges. Solo che la citazione non è stata fatta (bastava dire: "come scrisse il grande Borges...) e non ha tutti i torti Sgarbi ad accusare Benigni di plagio...

