Le Olimpiadi si vedono anche in alta definizione. È disponibile da oggi su TIMVISION il nuovo canale Eurosport 4K dedicato ai Giochi Olimpici Tokyo 2020. Il canale, disponibile alla posizione 410 del digitale Terrestre, sarà visibile ai clienti TIMVISION abilitati alla visione Eurosport e in qualità 4k per chi accede da TIMVISION BOX e da Smart tv 4k.

