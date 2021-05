Da Roma a Portofino, nuova fiamma per Nicolò Zaniolo: in hotel con Sophie Codegoni

30 maggio 2021 a

La voce era circolata nel mondo del gossip già negli scorsi giorni per via di numerosi indizi social, ma ora dalla Liguria arrivano ulteriori conferme sul nuovo flirt di Nicolò Zaniolo. In attesa della nascita del figlio, prevista per le prossime settimane, il calciatore della Roma, che ha appena avuto l’ok dal professor Fink per un ritorno in campo a pieno regime, sta frequentando Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne.

Tra Zaniolo, che ha di recente rotto con l’influencer Chiara Nasti, e la Codegoni c’è stato un continuo scambio di like su Instagram e poi a Roma, mentre il giocatore giallorosso era impegnato per uno shooting fotografico con vista Colosseo, la ventenne ha pubblicato nelle stesse ora una storia proprio dal medesimo hotel capitolino in cui era presente il numero 22. Ora la Codegoni, modella per Chiara Ferragni e tronista di Uomini e Donne 2020/2021, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza tra Rapallo e Portofino con l’amica Taylor Mega. E nell’alloggio dell’Excelsior Hotel, uno degli alberghi più costosi della riviera ligure, la Codegoni è stata avvistata proprio in compagnia di Zaniolo.

