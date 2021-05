Urlo di dolore per Fedez: “Aiuto, ho un crampo...”. Il fuoriprogramma con lo spumante è virale

Francesco Fredella 18 maggio 2021 a

Si brinda. Ma succede di tutto. Un altro fuoriprogramma gustoso e virale in casa Fedez- Ferragni. Una scena da urlo, che sui social fa subito il giro della Rete con milioni di visualizzazioni.

Se date un’occhiata all’ultima Instagram Stories del rapper ve ne rendere conto, in pratica Fedez ritrova il sorriso dopo giorni turbolenti (prima la querelle con la Rai1 per il concerto del 1 maggio, poi la faccende del parroco bloccato sui social) e decide di brindare in terrazzo. Ma Fedez, inconsapevolmente, è protagonista di un altro contenuto virale. Il rapper stappa una bottiglia di spumante colorato (si tratta di Aviva, che fa parte di una start up giovanissima, tutta italiana). All’improvviso arriva il fuoriprogramma: prima cerca di aprire la bottiglia e poi parte il crampo al braccio. “Ah, mi è venuto un crampo”, urla il rapper. Tutto, ovviamente, immortalato dal suo smartphone per la gioia dei milioni e milioni di followers che lo seguono.

Un gustoso fuoriprogramma per Fedez, che ormai ha acquistato una popolarità indelebile grazie all’affetto del pubblico. Qualche giorno fa, il rapper ha bloccato sui social un sacerdote con il quale ha avuto uno scontro. Altro, gustoso, fuoriprogramma. La polemica, tutta social, tra Fedez e don Alberto Ravagnani (un giovane sacerdote di Busto Arsizio) è nata quando quest’ultimo ha accusato Fedez di averlo bloccato su Instagram,. Urlando alla censura. Ma il rapper si è difeso: “Mi hai tempestato di messaggi, alcuni eccessivi”. Storia finita. Anzi, caso chiuso.

Ora, Fedez - che ha inanellato con l’ultima partecipazione a Sanremo un altro grande successo musicale - è tornato sui social a splendere più che mai. Con tanto di sorriso e brindisi. Il resto delle polemiche non contano.

