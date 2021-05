In casa Gregoraci prende il largo la sorella Marzia. Foto bomba su Instagram

16 maggio 2021 a

In casa Gregoraci sembra prendere il largo la sorella Marzia. Marzia Gregoraci, classe 1982, è la sorella minore di Elisabetta, di soli due anni più piccola. La bellezza in casa Gregoraci sembrerebbe proprio un dono di famiglia e così anche la splendida Marzia è seguitissima su Instagram dove posta foto in cui spesso è in compagnia della sorella maggiore. Marzia Gregoraci è sposata con il suo Antonio e da questo matrimonio sono nati due figli, Gabriel e Ginevra.

