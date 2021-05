Chi è senza debito scagli la prima pietra: il libro su come farsi pagare le fatture senza inseguire i clienti

12 maggio 2021 a

a

a

Insegnare come farsi pagare le fatture, senza dover inseguire e sollecitare più volte i propri clienti. È questo l’obiettivo del libro “Chi è senza debito scagli la prima pietra”, scritto da Victor Khaireddin, appena trentenne e già presidente del Gruppo IREC, una delle più grandi società autorizzate e specializzate nella gestione e nel recupero crediti. Il libro, disponibile su Amazon e il sito Victork.it, è stata una vera e propria rivelazione che sin da subito ha conquistato il pubblico posizionandosi subito nella top 10 dei Kindle e al secondo posto nelle classifiche di economia e finanza.

Qual è la situazione della nostra Regione?

Nel Lazio, da una nostra indagine, è emerso che solamente il 36% delle fatture emesse vengono pagate a scadenza. Le aziende nella situazione post covid19, hanno registrato un calo del fatturato medio del 20%, ma a preoccupare maggiormente è il calo dell’utile medio che si attesta addirittura al 37%. Quando parliamo di utile, parliamo del dato più delicato e cioè del guadagno vero e proprio che si riesce a generare. In questo caso, quindi, ci troviamo a dover affrontare un mercato in cui un’azienda dalla propria attività non riesce quasi più a metter da parte danaro con il quale dovrebbe fare investimenti, nuove assunzioni, pagare tasse. Se poi a questo calo aggiungiamo il calo del fatturato, il non incassare più le fatture in tempi accettabili o il non riuscire ad incassarle poiché, magari, il cliente ha chiuso, questo dato dipinge uno scenario ancora più drammatico”

Un esempio pratico sta nel fatto che nella sola provincia di Roma il 43% delle fatture vengono pagate a scadenza mentre il 10% di queste, vengono corrisposte con un ritardo maggiore di 90 giorni. A Latina, addirittura, solamente il 32% sono saldate a scadenza e il 16% corrisposte con un ritardo che supera i 90 giorni.

Lei sostiene che tutta la nostra società sia fondata sui debiti…

Chi, come suggerisce il titolo del libro, può affermare di non aver mai contratto un debito o essere sicuro di non dovervi ricorrere in futuro? Tutta la nostra stessa economia è fondata proprio su questo cardine, iniziando dal bombardamento quotidiano dei mass media che incentivano alla rateizzazione. Quando si parla di un’attività un prestito può essere visto come un investimento, nell’ottica di generare una maggiore crescita per la stessa impresa. Il problema, però, nasce quando questo credito è ‘imposto’ alle persone comuni per il consumo personale, in cambio di un benessere relativo. Si tratterà di un pegno che non produrrà mai alcun ritorno economico. Sarà, dunque, solo un debito da saldare.

L’esattore non è mai stata una figura molto popolare. Dal cinema alla letteratura venite ritratti come violenti e senza scrupoli…

La realtà è ben diversa perché aiutando le persone o le aziende a recuperare un loro credito, svolgiamo un ruolo socialmente utile. Ma non solo. Spesso chi ha un debito a sua volta vanta un credito da un altro soggetto. È un effetto domino che noi cerchiamo di arrestare. Le aziende del settore del recupero credito, svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’economia, troppo spesso in sofferenza.

A chi è utile questo libro?

A tutti gli imprenditori e professionisti che hanno bisogno di una mano per incassare correttamente i propri soldi. Infatti all'interno del libro, troverete consigli e procedure da mettere subito in campo per arginare o meglio per risolvere completamente il problema dei mancati incassi. In più, fino al 31/05, per chi ordinerà la sua copia, potrà accedere gratuitamente anche al Video corso "Incasso Facile", un corso di 8 video in cui darò consigli e procedure pratiche da utilizzare subito per incassare i propri crediti, anche i più difficili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.