Valeria Marini a Supervivientes, l'ex fidanzato ritrova l'amore: chi è la nuova compagna

Volete sapere come è andata a finire tra Valeria Marini e il suo ex fidanzato-manager Gianluigi Martino? Dopo la burrascosa fine della loro convivenza, tra accuse reciproche lanciate in tv e sui giornali fino alle minacce di querele, non è tornato di certo il sereno, ma ognuno ha ricominciato la propria vita.

Le armi, per ora, sembrano deposte. Valeria nostra si è rimessa subito in gioco con la solita grinta e caparbietà, forse anche per dimenticare gli ultimi dispiaceri, ed è volata in Honduras per partecipare all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, “Supervivientes”. Dove è diventata subito la star più acclamata del reality in salsa iberica nonostante le difficoltà per la sopravvivenza e per la gioia dei "twittaroli" che la adorano: si è già rotolata nel fango, intossicata con delle uova non proprio freschissime e ha anche avuto un urticante faccia a faccia con le meduse nelle acque honduregne. Ma non fatele sapere (che magari è pure contenta) che il suo ex si è nuovamente innamorato e fidanzato. Già? Eh sì, nel cuore del bel Gianluigi dagli occhioni azzurri è entrata una rossa esplosiva e tutta curve pericolose che lo hanno fatto sbandare. Chi è? E’ la manager Laura Brindani, per gli amici la Brindy, cugina del direttore del settimanale “Oggi” Umberto Brindani, che per ora pare aver dato la sua benedizione.

Fisico bombastico, occhi verdi e lunghe chiome ramate, 46 anni, Laura è riuscita a consolare Gianluigi, a calmare le sue ire e fargli tornare il sorriso dopo la rottura con Valeria che lo aveva fatto proprio indemoniare. I due si sono conosciuti la scorsa estate ad un party di Daniela Santanchè al “Twiga” di Forte dei Marmi, dove Laura ha una casa dove passa le vacanze estive. Gianluigi era lì con la Marini, con cui era ancora fidanzato. Ma sicuramente i due si erano adocchiati e piaciuti subito.

“Io e Laura ci siamo iniziati a sentire quando ho chiuso con Valeria. Prima messaggini, poi telefonate e infine abbiamo cominciato a frequentarci. Lei mi è stata molto vicina, è dolcissima, una santa che è riuscita a sopportarmi e supportarmi”, racconta Gianluigi. I due, molto presi, sono stati avvistati sia al Forte, sia a Parma dove lei vive, che in Calabria dove lui è tornato per stare un po’ con i suoi genitori e dove ha festeggiato il suo compleanno insieme a Laura. Se la storia, iniziata a metà dicembre, è stata tenuta segreta all’inizio, ormai i due si esibiscono in foto di coppia sui loro social.

La liaison è diventata ben presto seria e i due stanno pensando di andare a convivere a Roma dove Martino ha un suo appartamento a Fontana di Trevi. Come la prenderà Valeria Marini al suo rientro dall’Honduras? Soprattutto quando scoprirà che non solo Laura sta insieme a Gianluigi ma che ha anche avuto una lunga storia anni fa con Patrick Baldassarri, ideatore del “Tennis Master Vip” di Milano Marittima, anche lui ex fidanzato della Marini? Ah, saperlo!

